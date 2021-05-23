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Van’ın Özalp ilçesinde eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Tepedam Mahallesi’nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Melisa Diker isimli 5 yaşındaki çocuğun eli kapı ile pervazın arasına sıkıştı. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Melisa Diker, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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