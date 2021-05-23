Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarını beslediler

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Barış KUL/ ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'ın Erciş Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçede önceden belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama ve su bırakan ekipler, hayvanlara kendi elleriyle su içirip, mama vererek, herkesin bu süreçte hayvanlara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-05-23 13:30:50



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