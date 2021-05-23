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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli bölge müdür yardımcısından Filistinliler için şiir

İHA

Emekli bölge müdür yardımcısından Filistinliler için şiir

Van’da yaşayan emekli bölge müdür yardımcısı Muhyettin Polat, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamdan etkilenerek duygularını şiire döktü.
Uzun yıllar devlet kurumlarında yöneticilik yapan ve halen Van Yüzüncü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik çalışmaları devam eden Muhyettin Polat, İsrail güçlerinin zülüm ve katliamına maruz kalan Filistinlilerin acılarını ‘Şu aydınlık dünyada bahtı kara Filistin’ başlığıyla mısralara döktü. Şiirinde Yahudilerin hainliğini ve Hazreti Yakup ile Hazreti Yusuf ve diğer peygamberlere yaptıkları kötülükleri de dile getirip Kur’anın beyanıyla lanete uğradığını vurgulayan Polat, Filistinliler için zaferin yakın olduğunu dile getirdi.

“Şu aydınlık dünyada bahtı kara Filistin
Kamu âlem gülerken sen ağlama Filistin
Gece bitmek üzere güneş doğar Filistin
Gözlerine kan dolmuş bir gülümse Filistin

Yahudiler haindir Yakup’u da üzdüler
Kardeşleri Yusuf’u bir kuyuya attılar
Bununla yetinmeyip köle diye sattılar
Kur’ân’ın beyanıyla lanete uğradılar

Gözler görmek istemez kanı dökülen çocuk
Çığlıkları yükselen sedyede rengi soluk
Cesedi param parça kanları oluk oluk
Yarası çok derindir alamıyor bir soluk

Dillerinde şehadet parmakları havada
Tekbirlere karışır iniltiler bir anda
Ruhlar cennete varır cesetler musallada
Kanlı dilekçeleri şu an Arşı âlada

Zulmün perdesi zayıf, yırtılır bir gün elbet
Annelerin feryadı son bulur bir gün elbet
Şu cani Yahudiler tarumar olur elbet
Yasu matem yakışmaz zafer yakındır elbet

Öyle bir gün gelir ki Yahudiler kaçacak
Taşlar ile ağaçlar onları almayacak
Gamlı kederli günler hep geride kalacak
Yaralar unutulur şehitler hep gülecek”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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