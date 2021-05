Milletvekili Arvas: “Hükümetimiz hiç kimseyi veya sektörü yalnız bırakmayacaktır”

– AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, dünyanın ve küresel ekonominin olumsuz etkilendiği korona virüs felaketinde ülkemizin de maruz kaldığını söyleyerek, “Hükümetimiz bu konuda hiç kimseyi veya sektörü yalnız bırakmayacaktır. Bütün imkanlar seferber edilerek vatandaşımıza her türlü kolaylık sağlanacaktır” dedi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçim bölgesinde ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında Gürpınar ilçesini ziyaret eden Arvas, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı’nı ziyaret etti. İlgililerden bilgi alan Milletvekili Arvas, ilçede devam eden projeleri yerinde inceledi. Esnafı da ziyaret ederek Gürpınarlı vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Arvas’ın ilk durağı AK Parti Gürpınar İlçe Başkanlığı oldu. İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gürpınar İlçe Koordinatörü Suat Adıgüzel ile birlikte yaptığı teşkilat ziyaretinde ilçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yönetimleri ile bir araya gelen Arvas, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Gürpınar teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi alan Arvas, pandemi sürecinde gösterdikleri gayret ve fedakârlık için Gürpınar teşkilatına teşekkür etti. Gürpınar, Van ve Türkiye gündemi ile ilgili istişarelerin yapıldığı geniş katılımlı toplantıda Milletvekili Arvas, AK Parti ailesinin vahdet içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2023 hedeflerine ulaşması için tevazu, samimiyet ve gayretle daha çok çalışması gerektiğini ifade etti.



“Gürpınar her yönden kendini fark ettiren bir çekim merkezi olacak”

Milletvekili Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ı ve meclis üyelerini ziyaret ederek, yaptığı istihdam odaklı projelerden ve başarılı hizmetlerinden dolayı kendilerini kutladı. Gürpınar için büyük bir azim ve gayret ile katma değer üreten Belediye Başkanı Tanış’ın çalışmalarına şahit olduğunu ifade eden Arvas, devam eden projeler bittiğinde Gürpınar’ın her yönden kendini fark ettiren bir çekim merkezi olacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Tanış ve AK Parti İlçe Başkanı Güngör ile birlikte belediyenin devam eden projelerini yerinde inceleyen Milletvekili Arvas, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen 250 kişilik kapalı spor salonu inşaat alanını da gezdi. Daha sonra Gürpınar Belediyesinin öz kaynaklarıyla tamamlanan ve yakın zamanda üretime başlayacak olan tekstil fabrikasında incelemelerde bulunan Arvas, gençlere istihdam sağlayacak olması hasebiyle bu projenin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Katkıları nedeniyle Milletvekili Abdulahat Arvas’a teşekkür eden Belediye Başkanı Tanış, fabrikanın 6 bin 500 metrekare olduğunu belirterek, protokol yaptıkları firmanın yakın zamanda üretime başlayacağını ifade etti. Başkan Tanış, Gürpınar’ı üretim merkezi yapma konusunda belediye olarak yatırımcıları teşvik edecek ve istihdam alanları oluşturacaklarını kaydetti.

“Ayağı Kalk Hoşap” projesine olan katkılarından dolayı da ilçe halkı adına Milletvekili Arvas’a teşekkür eden Belediye Başkanı Tanış, Arvas’a kalenin görseli ile ilgili tablo takdim etti. Proje ile bölgenin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Hoşap Kalesi ve çevresinin yeniden eski ihtişamına kavuşacağını anlatan Başkan Tanış, çalışmaların devam ettiğini söyledi.



“Hoşap Kalesi ve yöresi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir yerleşim yeridir”

Milletvekili Arvas, medeniyetler kenti olan Gürpınar’daki Hoşap Kalesi’nin bilinen tarihi Urartulara kadar dayandığını söyleyerek, “Hoşap Kalesi ve yöresi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir yerleşim yeridir. Yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi ile inşallah hak ettiği değere ve ilgiye mazhar olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Hükümetimiz hiç kimseyi veya sektörü yalnız bırakmayacaktır”

Gürpınar esnafını ziyaret ederek geçmiş bayramlarını kutlayan Milletvekili Arvas ve heyeti, çarşı esnafı ile hasbihal ederek hayır ve bereket diledi. Korona virüsle mücadele kapsamında esnafın yaşadığı sıkıntılardan haberdar olduklarını anlatan Arvas, hükümetin pandemi ile mücadele programı kapsamında esnafa yönelik attığı adımları anlatarak, bu süreçle ilgili desteklerin devam edeceğini söyledi. Dünyanın ve küresel ekonominin olumsuz etkilendiği bu felakette ülkemizin de, Gürpınar’daki esnafın da maruz kaldığını ifade eden Arvas, “Hükümetimiz bu konuda hiç kimseyi veya sektörü yalnız bırakmayacaktır. Bütün imkanlar seferber edilerek vatandaşımıza her türlü kolaylık sağlanacaktır” diye konuştu.



“Salgın sürecinde 661 milyar kaynak kullanıldı”

Bugüne kadar salgın sürecinde 661 milyar kaynak kullanıldığını dile getiren Arvas, “Son açıklanan destek paketi ile 1 milyon 384 bin esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon kaynak daha sağlandı. Söz konusu kaynakla düğün salonu, kahvehane, kantin, internet kafe gibi işletmelere 5 bin lira, kaporta, hırdavat, oyuncak, kozmetik, çilingir, ayakkabıcı, tuhafiye, tekstil, lokanta, terzi, berber ve pazarcı esnafına da 3 bin lira karşılıksız ödeme yapılacak. Ayrıca hükümetimiz tarafından, devletin bazı alacaklarında yeniden yapılandırma yapılması yönünde kanun teklifi verildi. Salgının etkilerini hafifletmek, üretimi ve esnafı korumak için bütün önlem ve tedbirler alınacaktır, bundan müsterih olun” şeklinde konuştu.

