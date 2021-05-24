Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Edremit ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde VanHakkari karayolu üzerindeki Hacıbekir Kışlası karşısında meydana geldi. Sürücülerinin isimleriyle plakaları öğrenilemeyen otomobille minibüs çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleri yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.