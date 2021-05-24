Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde VanHakkari karayolu üzerindeki Hacıbekir Kışlası karşısında meydana geldi. Sürücülerinin isimleriyle plakaları öğrenilemeyen otomobille minibüs çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleri yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da İranlı turist heyecanı
YEREL HABERLER Van'da İranlı turist heyecanı
Tatlı su yataklarında yavru inci kefali şöleni
YEREL HABERLER Tatlı su yataklarında yavru inci kefali şöleni
Van Gölü’nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor
YEREL HABERLER Van Gölü’nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor
PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda İncil ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda İncil ele ...
Van'da 4 eve baskın; 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 4 eve baskın; 15 bin paket kaçak sigara ele ...
Milletvekili Arvas: “Hükümetimiz hiç kimseyi veya sektörü yalnız bırakmayacaktır”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Hükümetimiz hiç kimseyi veya ...
Tarla sulamak için şehir şebekesine zarar verdiler
YEREL HABERLER Tarla sulamak için şehir şebekesine zarar verdiler
Van'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatöre gözaltı
YEREL HABERLER Van'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatöre ...
Van’da 66 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 66 düzensiz göçmen yakalandı
Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
5 iş yerinde kullanma tarihi geçmiş 580 ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER 5 iş yerinde kullanma tarihi geçmiş 580 ürün ele ...
Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Emekli bölge müdür yardımcısından Filistinliler için şiir
YEREL HABERLER Emekli bölge müdür yardımcısından Filistinliler için ...
Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere hazır
YEREL HABERLER Güvenlik korucularından oluşan çığ timi afetlere ...
Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarını beslediler
YEREL HABERLER Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarını beslediler
Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Van kahvaltısı Hollanda’da tanıtıldı
Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yayla yolu açıldı
Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
YEREL HABERLER Baharda coşan Muradiye Şelalesi'ne fotoğraf ilgisi
Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri ...
Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri Kent Danışma Kurulunda konuşuldu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projeleri Kent ...
Van'da, 3'ü yaralı 47 kaçak göçmenin yakalandığı minibüs sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da, 3'ü yaralı 47 kaçak göçmenin yakalandığı ...
Çohaz Petrol Kavşağında yenileme çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Çohaz Petrol Kavşağında yenileme çalışmalarında sona ...
Haberci ve fotoğraf severlerden balık göçüne ilgi
YEREL HABERLER Haberci ve fotoğraf severlerden balık göçüne ilgi