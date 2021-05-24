PKK operasyonunda silah, mühimmat ve İncil ele geçirildi



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda silah ve çok sayıda mühimmat ile İncil ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında, 24 Mayıs günü gerçekleştirilen operasyonda, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 savunma tipi el bombası, 580 AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği fişeği, 2 AK-4 Kalaşnikof piyade şarjörü, 14 çuval işlenmemiş tütün, İncil ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-05-24 11:40:16



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