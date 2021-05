(Özel haber) - Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor Hafta içi yasakların kalkmasıyla vatandaşlar balık bentlerine akın etti

Van Gölü’nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için suyun akışının tersine adeta uçarak göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu görsel şöleni devam ederken, hafta içi yasakların kalkmasıyla vatandaşlar balık bentlerine akın etti.

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin (Vanbalığı) yolculuğu devam ediyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalinin her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru muhteşem götü devam ediyor. Suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı kutsal yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Pandeni tedbirleri kapsamında hafta sonu devam eden sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşla balığın göçünü izleyemiyor. Hafta içi yasakların kalkmasıyla Erciş ilçesindeki balık bendine gelerek bu muhteşem göçü izliyorlar.



"Balığın göçünün seyrine doyum olmuyor"

Gazete ve doğa fotoğrafçısı Ercan Ulutaş, “Van’ın her tarafı birbirinden güzel. Dönem olarak ta bu süreçte inci kefalinin (Van balığı) tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bıraktıkları en önemli noktalarından biri olan Erciş balık bendindeyiz. Gerçekten balığın göçünün seyrine doyum olmuyor. Balıkların hamlesi, bu mücadeleci yönü bizleri oldukça etkiliyor. Buradan bir kez daha anlıyoruz ki balıklara bu yasaklı dönemlerde duyarlı ve hassas olmamız gerekiyor. Kaçak avlanmalara izin vermememiz gerekiyor. Bu değer Van’ın bir değeridir herkes bu değere sahip çıkmalı” dedi

Van Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Tayfun Çiftci ise, “Gördüğünüz gibi muhteşem bir şölen var aşağıda. Üremek için zorlu bir mücadele içerisinde yumurtalarını bırakmaya çalışıyorlar. Yasakların olmadığı dönemlerde halkımızın bu güzel şöleni izlemeye davet ediyorum” dedi.

