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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da mera yaz okulu eğitimleri başladı

İHA

Van’da mera yaz okulu eğitimleri başladı

Van’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından 2328 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Mera Yaz Okulu Eğitimi’ başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı, hizmet içi eğitim programı kapsamında 4342 sayılı Mera Kanunu uygulamaları konusunda, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünde görev alacak teknik elemanların yetiştirilmesi amacıyla Van Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla bölge illerinden gelen personellere yönelik eğitim programı düzenledi. Elite World Van Hotelde düzenlenen eğitimlere Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Tarım ve Orman Bakanlığı personelleri katıldı.
Eğitimler öncesinde bir açıklamada bulunan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, gerek mera alanlarının gerek otlakların gerekse hayvancılık faaliyetleri noktasında bir takım projeler ve teşviklerle mevcut potansiyelin arttırılması yönünde sürekli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bakanlığın bu konuda müsterih olmasını istedi. Artık büyükşehirlerden kırsala bir dönüşün başladığını belirten Canpolat, “Korona virüs öncesi kırsala dönüş başlamıştı. Korana süreci ile birlikte bu dönüşün ciddi manada hızlandığını hepimizi gözlemleyebiliyoruz. Gerek ekilen alanlara baktığımız zaman gerekse hayvancılık projelerine gösterilen ilgi bakımından. İnsanlar artık büyükşehirleri belki tatil veya dinlenme fırsatı olarak görüp, orada yaşamı tercih etmiyor. Bizler de bu süreci avantaja çevirmemiz gerekiyor. Her ne olursa olsun, nasıl bir tedbir uygulanırsa uygulansın tam kapanma dönemi dahil hayvancılıkla iştigal ettiğini herhangi bir şekilde belgeleyen vatandaşlarımızı biz kısıtlamalardan muaf tuttuk. Bu, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve devlet büyüklerimizin özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ne kadar önem verildiğinin göstergesidir. Bizlerde her anlamda ve her konuda çiftçilerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu toplantı, mera alanlarının korunması ve geliştirilmesi noktasında arkadaşlarımızın ufkunu genişletir, onlara yeni bakış açısı kazandırır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür ise mera yaylak kışlaklarının; ülke hayvancılığında, biyolojik zenginlikte, erozyonun kontrolünde ve iklim faktörlerindeki önemine değinerek, “2001 TÜİK kayıtlarına göre 14.6 milyon hektar alan olduğu, bu da ülkemiz yüzölçümünün yüzde 19'una tekabül etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızca mera kanunun yayınlanmasından bugüne kadar 13 milyon hektar tespit, 9.5 milyon hektar tahdit, 6.5 milyon hektar tahsis yapıldı. Cumhurbaşkanımız tarafından sonuç bildirgesi açıklanan 3. Tarım Şurası Kararları gereğince 2021 yılında mera yaylak ve kışlakların tespit, tahdit çalışmalarının tamamlanması programlanmış olup bu kapsamda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş da, geçmişte açlık kaygısı nedeniyle önemsenen bir konu olan tarımsal üretimin günümüzde ise çok boyutlu, stratejik ve gittikçe önemi artan bir sektör olarak öne çıktığını ifade etti. Tarım sektörünün günümüze kadar ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli görevler üstlendiğini belirten Görentaş, “Ülkemiz sahip olduğu büyük tarım potansiyeli ile bugün de dünya tarımında önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde dört kişiden biri tarım sektöründe çalışmaktayken, ilimizde yaklaşık iki kişiden biri tarımda çalışmaktadır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin Van ekonomisinde özel bir önemi vardır. İlimiz yaklaşık 3,2 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizin küçükbaş hayvan varlığının yüzde 7’sini ilimiz karşılamaktadır. Yine ülkemizin mera varlığının yüzde 10’unu, korunga üretiminin yüzde 21’ini, yonca üretiminin yüzde 8’ini, ceviz üretiminin yüzde 2.5’ini, iç su avcılığının üçte birini, arı varlığının yaklaşık yüzde 2’sini ve sığır varlığının yüzde 1,5’ini ilimiz karşılamaktadır. Bu anlamda ilimizin tarımsal üretim değeri 5.95 milyar TL’dir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından program verilen eğitimlerle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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