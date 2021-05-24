4B Yazılımdan sosyal medya okuryazarlığı eğitimi

4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, Van’da daha önce verilmemiş sosyal medya okuryazarlığı eğitimi verdiklerini ifade etti.

Sosyal medyada bilinçli kullanıcı olmaya dikkat çeken Berge, “Günümüzde sosyal medya büyük bir hızla gelişiyor. Her geçen gün yeni sosyal ağlar ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal medyada içerik üretmek, eskiye oranla daha pratik hale geldi. Biz de sosyal medya okuryazarlığı adı altında bir eğitim süreci başlattık. İlk eğitimimizi çevrimiçi ortamda Genç Kızılay Van ile Genç Kızılay YYÜ gönüllülerine verdik. Bu ilki yaşamamıza vesile olan Kızılay genç gönüllülerine teşekkür ediyorum” dedi.

Beraber öğrenmenin daha anlamlı olduğunun altını çizen Berge, “Öğrenmek birlikte güzel. Bugünkü eğitimimize katılanlara katılım belgesi verdik. Bu tarz eğitimlerimizden ticari amaç gütmeyen tüm oluşumlar ücretsiz faydalanabilirler” ifadelerini kullandı.

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