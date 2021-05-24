Genel Sekreter Çelikel ulaşım hizmetleri tesislerini gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, hizmet tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Göreve başladığından bu yana hizmet alanlarını tek tek gezen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Edremit Marina’ya gelen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, buradaki tesisi inceleyerek deniz otobüsleri ve tekneler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra toplu taşıma depolama alanları, trafik hizmetleri yerleşkesi ile Makine İkmal Dairesi yerleşkesini de ziyaret eden Genel Sekreter Çelikel, alanı gezerek incelemelerde bulundu. 2021 yılı çalışma sezonu içerisinde merkez ve 13 ilçedeki trafik ışıkları, uyarı levhaları, yol çizgi boyaları ile yaya geçitlerinin tamamının yenilenmesi talimatını veren Genel Sekreter Çelikel, ayrıca toplu taşıma araçlarındaki hijyen kurallarının sıkı tutulmasını da istedi.

Makine ikmal yerleşkesinde yürütülen bakım onarım atölyeleri ile yedek parça hangarlarını da gezen Çelikel, tamiratı süren araçları da inceledikten sonra buradan ayrıldı.

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