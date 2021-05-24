Van'da, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

VAN, (DHA)VAN'da, polisin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 'Kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 17 Mayıs 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında, haklarında arama kararı bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara 'Kasten adem öldürme, uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 25 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN, (DHA)-
2021-05-24 23:21:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.