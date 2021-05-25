Van’da aranan 25 şahıs yakalandı

Van’da değişik suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17 Mayıs 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Kasten Öldürme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Nitelikli Yağma, Dolandırıcılık ve Hırsızlık’ suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 25 şahıs yakalanmış. Şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli mercilere teslim edilmiştir” denildi.

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