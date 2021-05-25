Şifahane Camii inşaatında sona gelindi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde bulunan Şifahane Camii’nin inşaatında sona gelindi.

Görünümünde Selçuklu mimarisini barındıran cami, 4 bin kişinin beraberce ibadet edebileceği biçimde inşa edildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve beraberindeki heyet, inşaatı devam eden Şifahane Camii’ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Şifahane Camii projesiyle ilgili konuşan Başhekim Çelik, “Camiler sadece bir ibadet yeri değil aynı zamanda birer toplumsal birleşme mekânlarıdır. Van’ın gerek jeopolitik konumu gerekse bölgenin sağlık üssü konumunda olması hasebiyle böylesi sade ve tarihi motifleri barındıran cami, güzide şehrimiz Van’a ve sağlık kampüsümüze ayrı bir güzellik katmıştır” dedi.

5 bin personeli ve yaklaşık 30 bin insanın günlük hastaneye giriş yaptığını dile getiren Çelik, bu sebeple mevcut mescidin ihtiyacı karşılamadığı için projenin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Hayırsever vatandaşlardan da destek vermelerini rica eden Çelik, çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi için talimat verdi.

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