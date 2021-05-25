Uyuşturucu kaçakçılarının buluşma noktasına operasyon Başkale’de 66 kilogram eroin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Başkale ilçesinde uyuşturucu kaçakçıların buluşma noktasına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Mayıs 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Başkale ilçesi Uğurlu Mahallesi’nde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapacağı değerlendirilen şüpheli şahısların buluşma noktasına İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 3 çuval içerisinde 68 paket halinde 66 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.