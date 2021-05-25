Van'da 66 kilo eroin ele geçirildi

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 66 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların ardından Başkale'ye bağlı Uğurlu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen şüphelilerin buluşma noktasına operasyon düzenledi. Adrese yapılan operasyonda 3 çuvalda, 68 paket halinde 66 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-05-25 11:46:31



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