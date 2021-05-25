Gürpınar’da “Kuraklık ve Su Kullanımı” bilgilendirme toplantısı

Van’ın Gürpınar ilçesinde bu yıl yaşanan kuraklık ve sulama sisteminin iyileştirilmesi amacıyla “Kuraklık ve Su Kullanımı” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Amir Vekili Nizamettin Mutlu ve ilgili mahalle muhtarları katıldı. Gürpınar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Zernek Barajı’ndan gelen tarımsal sulama suyunun daha verimli kullanılması hususunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Fatih Kayabaşı, tüm kurumların koordinasyon içerisinde olacağını ifade etti. Sulama sistemi üzerindeki ana kanallarda denetimlerin arttırılacağını belirten Kaymakam Kayabaşı, “Amacımız suyun adaletli bir biçimde tüm mahallelerimize ulaşmasıdır. Bunun için gerekirse kolluk kuvvetlerimiz DSİ personellerine gerekli desteği verecektir. Bu anlamda ilçemizde verimli bir hasat sezonunun olması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise sulama suyunun tasarruflu kullanılması ve herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Sulama sisteminde yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Tanış, “Kuraklık riskine karşı başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimiz adına ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmaktadır. DSİ Bölge Müdürlüğü ile yeni bir sulama sistemi üzerinde görüşüyoruz. Tüm muhtarlarımızın önerilerini dinleyerek kısa süre içerisinde nihai kararımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıda muhtarların sorularını yanıtlayan Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna da, sulama sistemindeki aksaklıkların giderilmesi için sahada çalışma yürüttüklerini kaydetti. Küresel ısınma nedeniyle dünya genelinde bir kuraklık olduğunu belirten Şahna, “Mevcut Zernek Barajı’ndan gelen suyu verimli kullanmak zorundayız. Bunun için gerekirse personel artırımına giderek daha sıkı denetleme faaliyeti yürüteceğiz” diye konuştu.

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