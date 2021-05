Covid´i yenen, ağabeyi ve 3 personelini ise kaybeden Başhekim, yaşadıklarını kitaplaştırdı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, geçen yıl ağabeyi ile 3 personelini koronavirüsten kaybeden, kendisi ise 15 günlük tedavinin ardından görevinin başına dönen Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik, pandemi döneminde yaşadığı travma ile sağlık çalışanların fedakarca mücadelesini kitaplaştırdı. Doç. Dr. Çelik, "Defalarca okuduğum kitabın bir kısmını yazan biri olarak, her okuduğumda duygulandım ve gözlerim oldu. Çünkü bu mücadelenin ortasında ağabeyimi kaybettim. Kendim de Covid'i ağır geçirdim" dedi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik, geçen yıl 12 Ekim'de Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye başladı. 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Doç. Dr. Çelik, pandemi sürecinde ağabeyini ve 3 personelini ise kaybetti. Yaşadığı travmayı uzun süre üzerinden atamayan Doç. Dr. Çelik, aynı hastanede görev yapan Uzman Dr. Mehmet Ali Bilgili ile birlikte 'Covid-19 salgınında neler yaşadık, neler öğrendik, geleceğe notlar' adlı kitap yazdı. Doç. Dr. Çelik kitapta, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesi ve karşılaştıkları sorunlar, kurumların bu süreçte verdiği mücadele, Covid-19 yenen hastaların hikayelerinin yanı sıra, koronavirüsten hayatını kaybeden ağabeyine de yer verdi. Doç. Dr. Çelik, kitabı her okuduğunda duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

'COVİD-19'U YENİP, AĞABEYİMİ VE 3 PERSONELİMİ KAYBETTİM'

Ağabeyiyle aynı dönemde hastanede tedavi gördüklerini belirten Doç. Dr. Çelik, "Yöneticisi olduğunuz hastanede Covid-19 ile yaklaşık bir yıldır mücadele ettiğiniz bir süreçte ailenizden birisi yoğun bakımda yatıyor, siz de serviste yatıyorsunuz ve bu travmayı iliklerimize kadar hissettik. Bu bizde yoğun bir duygu oluşturdu. Sadece bende değil, tüm yönetici arkadaşlarımızla, çalışan hemşire arkadaşlarımızda, doktorlarımız, güvenlik ve temizlik personelimiz ile bu duyguları zaman zaman paylaşıyorduk. Biz de dedik ki; hem tarihe bir not düşme anlamında, hem geleceğe bir deneyim bırakma anlamında kitaplaştıralım' dedik. Yaklaşık bir yıllık bir fikirdi bu. Son 34 ayda da bölümleri yazılıp kitap haline geldi. Kitabımız 32 bölümden oluşuyor. Çoğunluğu hastanede çalışan personelimiz bizler tarafından yazıldı. Bu Covid-19'u sadece hastaneler yaşamadı. Hastane dışında da bu travmayı esnaf, işçi, sokaktaki vatandaşımız ve belediyeler ile üst düzey yöneticilerimiz de yaşadı. Bunlara da yer verdik" dedi.

'ŞEHİT OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN MÜCADELESİNİ YAŞATIYORUZ'

Pandemi döneminde çaba ve mücadelelerin kitapta yer aldığını anlatan Doç. Dr. Çelik, "Bu salgın ile ilgili belki daha sonra da defalarca yazılıp, çizilecek. Filmleri belki çekilecek, romanlar yazılacak. Bu kitabın farklılığı şu. Biz travmanın tam ortasında, bu savaşın ön cephesinde yer alanların yaşadığı duyguları yansıtıyor. Bu anlamda hem de geleceğe de notlar bırakarak yansıtıyor. Vatandaşlarımıza özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sağlık çalışanları bu mücadele şehit oldu. Bu şehit olan arkadaşlarımızın aziz hatıralarına atıfta bulunarak, onların duygularını yaşayarak biz bu kitabı yazdık" diye konuştu.

TÜM GELİRLERİ, İYİLİK MAĞAZAMIZA AKTARILACAK

Kitabında koronavirüste kaybettiği ağabeyi ve sağlık çalışanlarına da yer verdiğini söyleyen Doç. Dr. Çelik, "Bu süreçte birçok sağlık çalışanı da ya babasını kaybetti ya kardeşini kaybetti. Eşini kaybedenler oldu. Çok ağır travmalar yaşadık. Doktor arkadaşlarımız yoğun bakımlara düştü. Halen de gencecik insanlar yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Çocukları, bebekleri onları bekliyor. Biz bundan sonra da belki bunun acısını yaşayacağız. O yüzden kitabı yazmayı bir sorumluluk hissettik. Bundan 50-100 yıl sonra torunlarımız, çocuklarımız bu salgın nasıl yaşandı' diye düşündüğünde tüm o duyguları bu kitaba yansıttık. Bu kitap sağlık çalışanlarına adandı. Bütün hakları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait. Hastanemizin iyilik mağazası var. Tüm amacı iyilik olman bir mağazamız var. Kitabın gelirleri oraya aktarılacak" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

