Covid´i yenen, ağabeyi ve 3 personelini ise kaybeden Başhekim, yaşadıklarını kitaplaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid´i yenen, ağabeyi ve 3 personelini ise kaybeden Başhekim, yaşadıklarını kitaplaştırdı

DHA

Covid´i yenen, ağabeyi ve 3 personelini ise kaybeden Başhekim, yaşadıklarını kitaplaştırdı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, geçen yıl ağabeyi ile 3 personelini koronavirüsten kaybeden, kendisi ise 15 günlük tedavinin ardından görevinin başına dönen Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik, pandemi döneminde yaşadığı travma ile sağlık çalışanların fedakarca mücadelesini kitaplaştırdı. Doç. Dr. Çelik, "Defalarca okuduğum kitabın bir kısmını yazan biri olarak, her okuduğumda duygulandım ve gözlerim oldu. Çünkü bu mücadelenin ortasında ağabeyimi kaybettim. Kendim de Covid'i ağır geçirdim" dedi.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik, geçen yıl 12 Ekim'de Covid-19 testi pozitif çıkınca tedaviye başladı. 15 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Doç. Dr. Çelik, pandemi sürecinde ağabeyini ve 3 personelini ise kaybetti. Yaşadığı travmayı uzun süre üzerinden atamayan Doç. Dr. Çelik, aynı hastanede görev yapan Uzman Dr. Mehmet Ali Bilgili ile birlikte 'Covid-19 salgınında neler yaşadık, neler öğrendik, geleceğe notlar' adlı kitap yazdı. Doç. Dr. Çelik kitapta, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesi ve karşılaştıkları sorunlar, kurumların bu süreçte verdiği mücadele, Covid-19 yenen hastaların hikayelerinin yanı sıra, koronavirüsten hayatını kaybeden ağabeyine de yer verdi. Doç. Dr. Çelik, kitabı her okuduğunda duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. 
'COVİD-19'U YENİP, AĞABEYİMİ VE 3 PERSONELİMİ KAYBETTİM'
Ağabeyiyle aynı dönemde hastanede tedavi gördüklerini belirten Doç. Dr. Çelik, "Yöneticisi olduğunuz hastanede Covid-19 ile yaklaşık bir yıldır mücadele ettiğiniz bir süreçte ailenizden birisi yoğun bakımda yatıyor, siz de serviste yatıyorsunuz ve bu travmayı iliklerimize kadar hissettik. Bu bizde yoğun bir duygu oluşturdu. Sadece bende değil, tüm yönetici arkadaşlarımızla, çalışan hemşire arkadaşlarımızda, doktorlarımız, güvenlik ve temizlik personelimiz ile bu duyguları zaman zaman paylaşıyorduk. Biz de dedik ki; hem tarihe bir not düşme anlamında, hem geleceğe bir deneyim bırakma anlamında kitaplaştıralım' dedik. Yaklaşık bir yıllık bir fikirdi bu. Son 34 ayda da bölümleri yazılıp kitap haline geldi. Kitabımız 32 bölümden oluşuyor. Çoğunluğu hastanede çalışan personelimiz bizler tarafından yazıldı. Bu Covid-19'u sadece hastaneler yaşamadı. Hastane dışında da bu travmayı esnaf, işçi, sokaktaki vatandaşımız ve belediyeler ile üst düzey yöneticilerimiz de yaşadı. Bunlara da yer verdik" dedi.
'ŞEHİT OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN MÜCADELESİNİ YAŞATIYORUZ'
Pandemi döneminde çaba ve mücadelelerin kitapta yer aldığını anlatan Doç. Dr. Çelik, "Bu salgın ile ilgili belki daha sonra da defalarca yazılıp, çizilecek. Filmleri belki çekilecek, romanlar yazılacak. Bu kitabın farklılığı şu. Biz travmanın tam ortasında, bu savaşın ön cephesinde yer alanların yaşadığı duyguları yansıtıyor. Bu anlamda hem de geleceğe de notlar bırakarak yansıtıyor. Vatandaşlarımıza özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sağlık çalışanları bu mücadele şehit oldu. Bu şehit olan arkadaşlarımızın aziz hatıralarına atıfta bulunarak, onların duygularını yaşayarak biz bu kitabı yazdık" diye konuştu.
TÜM GELİRLERİ, İYİLİK MAĞAZAMIZA AKTARILACAK
Kitabında koronavirüste kaybettiği ağabeyi ve sağlık çalışanlarına da yer verdiğini söyleyen Doç. Dr. Çelik, "Bu süreçte birçok sağlık çalışanı da ya babasını kaybetti ya kardeşini kaybetti. Eşini kaybedenler oldu. Çok ağır travmalar yaşadık. Doktor arkadaşlarımız yoğun bakımlara düştü. Halen de gencecik insanlar yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Çocukları, bebekleri onları bekliyor. Biz bundan sonra da belki bunun acısını yaşayacağız. O yüzden kitabı yazmayı bir sorumluluk hissettik. Bundan 50-100 yıl sonra torunlarımız, çocuklarımız bu salgın nasıl yaşandı' diye düşündüğünde tüm o duyguları bu kitaba yansıttık. Bu kitap sağlık çalışanlarına adandı. Bütün hakları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait. Hastanemizin iyilik mağazası var. Tüm amacı iyilik olman bir mağazamız var. Kitabın gelirleri oraya aktarılacak" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-05-25 16:56:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Gürpınar’da “Kuraklık ve Su Kullanımı” bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Gürpınar’da “Kuraklık ve Su Kullanımı” bilgilendirme ...
Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkarıldı Korona virüs salgınında şehit olan sağlıkçılar anısına çıkarılan kitabın tüm geliri iyilik amacıyla kullanılacak
YEREL HABERLER Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap ...
Van'da 66 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 66 kilo eroin ele geçirildi
Uyuşturucu kaçakçılarının buluşma noktasına operasyon Başkale’de 66 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu kaçakçılarının buluşma noktasına ...
Korona virüs saç dökülmesine neden olabiliir
YEREL HABERLER Korona virüs saç dökülmesine neden olabiliir
(Özel haber) Martıların inci kefali ile imtihanı
YEREL HABERLER (Özel haber) Martıların inci kefali ile imtihanı
Şifahane Camii inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Şifahane Camii inşaatında sona gelindi
Van’da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van’da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
Van’da aranan 25 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van’da aranan 25 şahıs yakalandı
Van'da, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Van'da, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
Van'da hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelilerine ...
Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ...
Çaldıran Belediyesinden yol onarım çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden yol onarım çalışması
Genel Sekreter Çelikel ulaşım hizmetleri tesislerini gezdi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel ulaşım hizmetleri tesislerini ...
Var’daki mezarlıklarda temizlik çalışması
YEREL HABERLER Var’daki mezarlıklarda temizlik çalışması
İpekyolu modern balıkçılar çarşısına kavuşuyor
YEREL HABERLER İpekyolu modern balıkçılar çarşısına kavuşuyor
Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
YEREL HABERLER Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve ...
Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu
YEREL HABERLER Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu
Muş ve Van’da meydana gelen trafik kazaları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Muş ve Van’da meydana gelen trafik kazaları kameraya ...
4B Yazılımdan sosyal medya okuryazarlığı eğitimi
YEREL HABERLER 4B Yazılımdan sosyal medya okuryazarlığı eğitimi
Van’da mera yaz okulu eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Van’da mera yaz okulu eğitimleri başladı
Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp etti Vücudundaki kırıklara rağmen doktor, polis, jandarma ve güvenlik görevlisini darp etti
YEREL HABERLER Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp ...
(Özel haber) - Uçan balıkların muhteşem göçü devam ediyor Hafta içi yasakların kalkmasıyla vatandaşlar balık bentlerine akın etti
YEREL HABERLER (Özel haber) - Uçan balıkların muhteşem göçü devam ...