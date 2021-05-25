Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VANAğrı yolunda, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, VanAğrı yolu Erciş Belediyesi kavşağında meydana geldi. Van'dan Ağrı yönüne giden sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 D 144 plakalı TIR, 65 T 5148 plakalı taksi ve 65 NY 715 plakalı damperli kamyon çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-05-25 16:57:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.