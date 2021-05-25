Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VANAğrı yolunda, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, VanAğrı yolu Erciş Belediyesi kavşağında meydana geldi. Van'dan Ağrı yönüne giden sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 13 D 144 plakalı TIR, 65 T 5148 plakalı taksi ve 65 NY 715 plakalı damperli kamyon çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-05-25 16:57:06



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