Erciş’te zincirleme kaza: 6 yaralı

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– Van’ın Erciş ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde VanAğrı karayolu üzerindeki Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan 13 D 144 plakalı tırın Erciş Belediyesine ait 65 NY 715 plakalı kamyonla çarpmasıyla, kontrolden çıkan kamyon da 65 T 5148 plakalı taksiye çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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