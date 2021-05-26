Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi Denetimlerde 7 bin 600 tonu canlı balık kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi Denetimlerde 7 bin 600 tonu canlı balık kurtarıldı

İHA

Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi Denetimlerde 7 bin 600 tonu canlı balık kurtarıldı

Van Gölü’nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 16 bin 200 ton inci kefali balığına el konulurken, 25 kaçak avcıya 49 bin 951 TL para cezası uygulandı.
Van Gölü’nde 15 Nisan15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inci kefali denetimleri ise 7/24 esaslı devam ediyor.

7 bin 600 ton canlı balık kurtarıldı
Bu kapsamda Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan Zilan ve Bendimahi çaylarında kaçak İnci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında bölgede yapılan denetimlerde 7 bin 600 tonu canlı olmak üzere toplam 16 bin 200 ton inci kefali balığına ve 15 adet uzatma, manyat, serpme ağlarına el konuldu.

Ölü balıklar imha edildi
El konulan canlı balıklar tekrar suya iade edilirken, ölü balıklar ilçe müdürlüğü tarafından imha edildi. El konulan uzatma, manyat ve serpme ağ ise ilçe tarım müdürlüğü tarafından olay yerinden alınarak kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi.
Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri kapsamında 25 kişiye 49 bin 951 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VASKİ’den eleştirilere sert yanıt
YEREL HABERLER VASKİ’den eleştirilere sert yanıt
Bahçesaray Belediyesinden 20 mahalleye su sıvatı
YEREL HABERLER Bahçesaray Belediyesinden 20 mahalleye su sıvatı
Erciş’te zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Erciş’te zincirleme kaza: 6 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Van'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
Covid´i yenen, ağabeyi ve 3 personelini ise kaybeden Başhekim, yaşadıklarını kitaplaştırdı
YEREL HABERLER Covid´i yenen, ağabeyi ve 3 personelini ise kaybeden ...
Milletvekili Arvas’tan Özalp ve Saray ilçelerine ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas’tan Özalp ve Saray ilçelerine ...
Gürpınar’da “Kuraklık ve Su Kullanımı” bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Gürpınar’da “Kuraklık ve Su Kullanımı” bilgilendirme ...
Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap çıkarıldı Korona virüs salgınında şehit olan sağlıkçılar anısına çıkarılan kitabın tüm geliri iyilik amacıyla kullanılacak
YEREL HABERLER Şehit olan sağlık çalışanları anısına kitap ...
Van'da 66 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 66 kilo eroin ele geçirildi
Uyuşturucu kaçakçılarının buluşma noktasına operasyon Başkale’de 66 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu kaçakçılarının buluşma noktasına ...
Korona virüs saç dökülmesine neden olabiliir
YEREL HABERLER Korona virüs saç dökülmesine neden olabiliir
(Özel haber) Martıların inci kefali ile imtihanı
YEREL HABERLER (Özel haber) Martıların inci kefali ile imtihanı
Şifahane Camii inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Şifahane Camii inşaatında sona gelindi
Van’da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van’da çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
Van’da aranan 25 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van’da aranan 25 şahıs yakalandı
Van'da, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Van'da, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
Van'da hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da hırsızlık ve dolandırıcılık şüphelilerine ...
Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ...
Çaldıran Belediyesinden yol onarım çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden yol onarım çalışması
Genel Sekreter Çelikel ulaşım hizmetleri tesislerini gezdi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel ulaşım hizmetleri tesislerini ...
Var’daki mezarlıklarda temizlik çalışması
YEREL HABERLER Var’daki mezarlıklarda temizlik çalışması
İpekyolu modern balıkçılar çarşısına kavuşuyor
YEREL HABERLER İpekyolu modern balıkçılar çarşısına kavuşuyor
Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve jandarmayı darbetti
YEREL HABERLER Hastanede 2 doktor, 2 güvenlik görevlisi ile polis ve ...
Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu
YEREL HABERLER Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu