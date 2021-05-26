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Van'da kaçak avlanan 16 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi

DHA

Van'da kaçak avlanan 16 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde, 7 ton 600 kilosu canlı 16 ton 200 kilo inci kefali ile 15 manyat ve uzatma ağları ele geçirildi. Kaçak avcılık yapan 25 kişiye 49 bin 946 TL ceza uygulandı. Canlı balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da  imha edildi.
Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı,Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, İl Jandarma Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erciş'in Zilan ile Muradiye'nin Bendimahi çaylarında gece kontrol yaptı.
16 TON 200 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ
Denetimde 15 manyat ve serpme ağına takılı 7 ton 600 kilo canlı, 8 ton 600 ölü balık olmak üzere 16 ton 200 balık ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Ele geçirilen manyat ve uzatma ağları da kamuya geçirilmek üzere yediemine teslim edildi. Kaçak avcılık yapan 25 kişiye ise 49 bin 951 lira idari para cezası uygulandı.
HEM İNCİ KEFALİ , HEM DE SAZANLARI KORUYORLAR
Öte yandan ekipler tarafından İpekyolu ilçesinin Akköprü Deresi'nde yapılan denetimlede ise 100 kilo canlı inci kefali, 20 kilo canlı sazan, 27 hayalet ağına,  2 oltaya ve 10 metre uzunluğunda uzatma ağına el konuldu. 
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Mayıs itibari ile Sazangillerin av yasağında başladığını belirterek, " Bu yasak 15 Ağustos tarihine kadar sürecektir. Bu kapsamda Il Müdürlüğümüz ekipleri,  Jandarma, emniyet ve diğer kurumlar ile birlikte koordineli bir şekilde denetimler yaparak hem inci kefali hemde sazangiller sınıfındaki balık türlerimizi üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara 7/24 geçit vermemektedirler.Halkımızın üremesini gerçekleştiren balık türlerimizi yasak dönemde avlamamaları, satmamaları  ve tüketmemeleri  konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-05-26 08:02:11

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