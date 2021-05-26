Van’da vaka sayısı yüz binde 50.72 oldu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayıları raporuna göre Van en az riskli iller arasında yer almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, il bazlı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı Van’da bu hafta 50.72 oldu. Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki korona virüs tablosu ise kırmızıdan mavi renge dönmeye başladı. Aşı ve kısıtlama süreciyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Van’da da riskli bölgeleri gösteren haritada hasta sayısının ve yayılımın düştüğü görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.