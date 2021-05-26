Türk Eğitim-Sen Van Şube Başkanlığına Yürektürk getirildi

– Türk EğitimSen Van Şube Başkanlığına Selçuk Yürektürk getirildi.

Türk EğitimSen Van Şube Başkanlığı görevini yürüten Kutbettin Yıldız’ın vefat etmesinin ardından başkanlık görevine Selçuk Yürektürk getirildi. Sendika üyelerinin tebriklerini kabul eden Selçuk Yürektürk, “Türk EğitimSen kurulduğu günden bu yana eğitimin temel yapı taşı olmuştur. Türk EğitimSen, siyasi iktidarlara göre şekil değiştirmemiş. Her dönemde milli ve manevi değerlerimize karşı hassasiyetleri olan, her koşulda eğitim çalışanlarının yanında olan bir sivil toplum kuruluşudur. Sendikamız eğitim çalışanlarının maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmış, mobbing uygulanan, hakkı elinden alınan eğitim çalışanları için hukuki destek vermiş, öğretmenin itibarının korunması için mücadele etmiştir. Bizler de Van şubesi olarak bu kutsal görevi devraldık. Bu vesileyle rahmetli Kutbettin Yıldız Başkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ondan devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağız inşallah. Gecemizi gündüzümüze katarak eğitim çalışanlarına kendimizi anlatacağız, onların sorunlarını dinleyeceğiz. İnşallah hiçbir şekilde adalet ve liyakatten ayrılmayarak önümüzdeki dönemde daha da güçlü olacağız” dedi.

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