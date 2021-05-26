Van Büyükşehir Belediyesinden cadde yenileme çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Kazım Karabekir (Maraş) Caddesi’nin son etabında yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin işlek caddelerinde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kış aylarında kaldırımlarıyla vatandaşa büyük sıkıntı yaşatan ve asfaltı bozulan Kazım Karabekir (Maraş) Caddesi’nde Fen İşleri Daire Başkanlığınca hummalı bir çalışma başlatıldı. Büyük bir kısmı geçtiğimiz yıl tamamlanan caddedeki çalışmalar Eski Araştırma Hastanesi ile Eski Emniyet Kavşağı arasındaki yaklaşık 400 metrelik alanı kapsıyor. Yapılan çalışmayla birlikte kaldırım ve asfalt sökümleri yapılan caddeye mevsim şartlarına uygun kar ve buzda kaymayan bazalt kaldırım taşları döşendi. Altyapı çalışmaları da yapılan yola önümüzdeki günlerde asfalt serim işlemi yapılacak.

Yapılan çalışmalarla asfalt, kaldırım ve refüjü yenilenen cadde, daha modern bir görüntüye kavuşacak.

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