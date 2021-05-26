Tatvan Belediyesinden ‘yaşam merkezi ve park’ yapımı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından yapımına başlanan ‘yaşam merkezi ve park’ çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesi ve Konya’nın Karatay Belediyesi tarafından Sosyal Mahallesi’ne yapılan ve Sosyal, Aydınlar ve Dumlupınar mahallelerinin kesiştiği noktada 8 bin metrekareden fazla alanda inşa edilen park ve yeşil alanda çalışmalar sürüyor. Aynı bölgede Tatvan Belediyesi tarafından yaptırılan yaşam merkezi binasının çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor.

Yapımı devam eden park inşaatının çalışmalarında büyük bir mesafe kaydettiklerini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Yıllardır Sosyal Mahallesi’nde bulunan ve atıl durumda olan 8 bin metrekare alanın üzerinde bir yer vardı. Sosyal, Aydınlar ve Dumlupınar mahallelerimizin kesiştiği noktada bulunan bu arazide hurdacılar ve hafriyat döküntüleri bulunuyordu. Bu alan ile ilgili bir proje çalışması gerçekleştirdik. Kardeş belediyemiz olan Konya Karatay Belediyesi ile birlikte yakın zaman önce park ve yeşil alan çalışmasına başladık. Bizde belediye olarak projelerimiz arasında yer alan mahalle yaşam merkezimizi yapıyoruz. Bittiği zaman bu üç mahallemize ayrı bir güzellik katacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.