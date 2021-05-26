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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VASKİ’den mevsimlik işçi alımı

İHA

VASKİ’den mevsimlik işçi alımı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Personel Anonim Şirketi bünyesinde 5 ay görevlendirilecek 80 mevsimlik beden işçisi alım yapılacağı bildirildi.
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, internetten alınacak başvurular için son tarihin 03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17.00 olacağı belirtildi. Açıklamada, “VASKİ Genel Müdürlüğünün iştiraklerinden olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak olan mevsimlik (5 ay) genel beden işçi alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapıldı. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda alımlar kura usulü ile yapılacaktır. Başvurular 26.05.2021 03.06.2021 tarihleri arasında sadece kariyer.van.bel.tr internet adresinden yapılacaktır. Korona virüs salgınından ötürü hiçbir şekilde yüz yüze başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sadece internet üzerinden yapılabilecektir. Genel beden işçisi için aranan genel ve özel şartlar ise; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilan tarihi itibarıyla 25 ile 40 ( 31.12.198101.01.1996 ) yaş aralığında olmak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel istismarı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soyaalt soyaeşekardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye kadına çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak. Erkek adaylar için çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak, 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak, en az ilkokul mezunu olmak, ilan tarihi itibarıyla en az 1 yıldır başvuru yapılacak ilçede ikamet ediyor olmak, insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair sağlık raporu olmak, yapılacak başvurularda tercihen erkek işçiler değerlendirmeye alınacaktır” denildi.
Genel beden işçisi başvurusu için gerekli belgeler ise şöyle açıklandı:
“Başvuru formu Van Büyükşehir Belediyesine ait kariyer.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, adli sicil kayıt belgesi (Karekodlu olacak), erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, son 6 aya ait çekilmiş fotoğraf, ikametgah belgesi. Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 9 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında bulunan toplantı salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecektir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. COVİD19 tedbirleri kapsamında yapılacak kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir. Duyurumuz web sitemiz www.vaski.gov.tr adresinden yayınlanmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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