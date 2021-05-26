Çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

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– Van’ın Erciş ilçesinde çatıda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Vanyolu Mahallesi’ndeki bir binanın çatısında meydana geldi. Yapımı devam eden inşaattan binanın çatısına çıktığı değerlendirilen köpeği gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölge gelen ekipler, çıktıkları çatıdan köpeği yakalayarak itfaiye aracının desteğiyle çatıdan indirdiler. Kontrolleri yapılmak üzere zabıta ekipleri tarafından köpek veteriner kliniğine götürüldü.

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