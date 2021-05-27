Van Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U16 Kız ve Erkek Atletizm Takımı, Gaziantep’te Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi ve Bölgesel Kros Yarışması finali Gaziantep'te düzenlendi. 6 kategoride 268 takımın mücadele ettiği final yarışında 51 ilden 630 sporcu katıldı. Şırnak, Elazığ, Sivas ve Gaziantep’te 4 etap şeklinde düzenlenen şampiyonada büyük bir başarıya imza atarak finale kalan Van Büyükşehir Belediyesi U16 Atletizm Takımı, finallere de damga vurdu. Takımlar klasmanında Türkiye'nin en iyi 16 takımının yer aldığı finalde, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün U16 Kızlar ve Erkekler Takımı Gaziantep’te altın madalya ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kazandıkları şampiyonluktan ötürü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de Vanlı atletleri tebrik etti.

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