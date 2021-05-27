Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Bu kapsamda, merkez İpekyolu ilçesinin kırsal bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonda; teröristlere ait 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Simonov piyade tüfeği, 1 savunma tipi el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi. Mühimmat, gerekli işlemlerin ardından imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-05-27 10:48:09
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