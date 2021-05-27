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Van'da, hırsızlık şebekesine operasyon: 2 tutuklama

DHA

Van'da, hırsızlık şebekesine operasyon: 2 tutuklama


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesinde polis, çeşitli tarihlerde meydana gelen ev, iş yeri, konut dokunulmazlığı ihlali ve 4 ayrı faili meçhul olaya karıştıkları belirlenen hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 3 kişi  gözaltına alındı. Van'ın Tuşba ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen ev, iş yeri, konut dokunulmazlığı ihlali ve 4 ayrı fili meçhul olaya karıştıkları belirlenen hırsızlık şebekesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda mobesse ve güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye alındı. Polis, kameralarda kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, O,E, S.K, ve A.A, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-05-27 11:41:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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