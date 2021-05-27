Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Prestij Cadde’ çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Prestij Cadde’ projeleri kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi’nde yenileme çalışması yapılacağını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Çalışmaların ilk etabı olan Çalık Sokak ile İki Nisan Caddesi arasındaki güzergah tek yön olarak 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 21.00’dan itibaren 10 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır. Cadde, trafiğe tek yön kapatılacağından dolayı alternatif yolların kullanılması önemle duyurulur. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı tüm vatandaşlarımızdan özür dileriz” denildi.

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