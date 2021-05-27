Van'da eroin, skunk ve sahte para ele geçirildi



VAN, (DHA)VAN'da polisin ev ve torbacılara yönelik yaptığı operasyonlarda 70 kilo 555 gram eroin, 1 kilo 400 gram skunk maddesi ile sahte 95 bin 675 TL ve 779 adet 100'lük banknotlar halinde toplam 77 bin 900 ABD doları ele geçirildi. Uyuşturucu ve sahte paralarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Evde ve eklentilerinde, narkotik detektör köpeği 'Bozo' ile yapılan aramalarda 90 paket halinde 70 kilo 555 gram eroin ele geçirilirken A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı.Aynı ilçede torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen bazı kişilerin araç ve evlerine operasyon düzenlendi. Buralarda yapılan aramalarda ise 5 parça halinde toplam 1 kilo 400 gram skunk maddesi, sahte 95 bin 675 TL ve 779 adet 100'lük banknotlar halinde 77 bin 900 ABD doları ele geçirildi ve M.Ç.K. ile Ş.Y. gözaltına alındı. Uyuşturucu ve sahte paralarla ilgili gözaltına alınan A.Y., A.Y., M.Ç.K. ve Ş.Y.'nin emniyetteki sorguları sürüyor DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-27 13:48:16



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