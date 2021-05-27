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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4B’den marka ihlal uyarısı

İHA

4B’den marka ihlal uyarısı

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firması yetkilisi Bilgin Berge, markalarını ihlal edenlere ihtarname gönderdiklerini dile getirdi.
4B isminin bir marka olduğunun altını çizen Berge, “Firmamız 21.04.2016 tarihinde Van ilinde kuruldu. Firmamız kurulduktan kısa bir süre sonra Türkiye’nin birçok yerinde hizmet vermeye başladı. Teknoloji şirketi olarak tanınmaya başlayan firmamızın çalışmaları ulusal basında da zaman zaman yer alıyor. Ürün ve hizmetlerini markalaştıran firmamız teknoloji alanında birçok hizmeti vermektedir. Firmamız genel olarak tüm ürün ve hizmetleri için ayrı marka yatırımları yaptı. Bu markalardan biri de firmamızın unvanı 4B ismidir. 4B firmamıza ait tescilli bir markadır. 2017 yılında firmamızın ismini taklit ederek kurulmuş bir firma tespit ettik. İlgili firma internet sayfamızdaki içerikleri bile aynen kopyalayarak kendi internet sitesinde servis etmektedir. İlgili bu firmaya önümüzdeki hafta ihtar çekeceğiz. Aynı zamanda 2020 yılında kurulmuş başka bir firmanın pazaryerlerinde firma unvanımızı taklit ettiğini tespit ettik. Bu firmanın pazaryerlerinde satmış olduğu ürünlerden dolayı, müşterilerinden sık sık telefonlar, mailler almaktayız. Bu da bizi rahatsız ettiği gibi markamıza zarar vermektedir. Bu firmaya elektronik ortamda ihtarname yolladık. Lakin firmaya ait resmi kep adresinin çalışmadığını fark ettik. Bu da firmanın kanuni yükümlülüklerini yerine getirmediğini göstermektedir. Firmamız bazı kesimler tarafından 4B Yazılım, bazı kesimler tarafından 4B Teknoloji, bazı kesimler tarafından da 4B Bilişim, 4B Reklam ve 4B Danışmanlık olarak anılmaktadır. Firmamızın şimdilik pazaryerlerinde herhangi bir ürün satış mağazası bulunmamaktadır. Firmamızın içeriğini ve kimliğini taklit edenlerle hiçbir şekilde bir bağımız bulunmamaktadır. Bu tarz firmaları tespit ettiğimiz gibi ihtarname göndererek uyarmaktayız” dedi.
Markalaşmanın önemine değinen Berge, “Markalaşmak bir süreçtir. Bu süreçte marka değeri artıkça isme olan rağbet artar. Biz de 5 yıllık markalaşma sürecinde bunu başardığımızı düşünüyorum. Bundan ötürü de markamızı taklit ederek ön plana gelmek isteyenler oluyor. Marka taklidi bir suçtur. Markamızı kullanmak isteyenlere lisans hakkı veriyoruz. Marka lisans sözleşmeleri, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte düzenlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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