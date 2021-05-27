Van'da, gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kripto para üretiminde kullanıldığı ve 700 bin TL değerinde olduğu belirtilen, gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Sibel Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet araştırmaları sonucu İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi´nde kripto para üretim cihazının internet üzerinden satışa sunulduğu bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, kripto para üretiminde kullanıldığı ve 700 bin TL değerinde olduğu belirtilen, gümrük kaçağı kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-05-27 17:51:05
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