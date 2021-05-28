Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve metamfetamin ele geçti

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN´da polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçta 11 kilo 300 gram eroin ile 13 kilo 490 gram metamfetamin ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, 11 kilo 300 gram eroin ile 13 kilo 490 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-05-28 10:54:35



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