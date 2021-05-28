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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da silah ticareti operasyonu: 13 gözaltı

İHA

Van’da silah ticareti operasyonu: 13 gözaltı

Van’da polis ekiplerince silah ticareti yaptıkları değerlendirilen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma dosyası kapsamında silah ticareti yaptıkları tespit edilen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde 28 Mayıs 2021 günü yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 114 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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