Van'da silah ticareti yapanlara operasyon: 13 gözaltı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN´da silah ticareti yaptıkları tespit edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 114 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-05-28 11:47:41



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