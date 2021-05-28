Fotoğraf sanatçıları, inci kefali göçünü görüntüledi



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)AĞRI Valiliği'nin düzenlediği foto safari yarışmasına katılan fotoğraf sanatçıları ve jüri üyeleri, üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden ve bu yolculuk sırasında önlerine çıkan engelleri uçarcasına aşan inci kefalinin zorlu yolculuğunu görüntüledi. Belgesel ve Fotoğraf Sanatçısı Coşkun Aral, olağan üstü doğa olayını tanıklık etmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Van Gölü'nün tuzlu, sodalı suyunda yaşayan ve üreme zamanı olduğu için tatlı sulara göç etmeye başlayan inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ederken, fotoğraf sanatçıları da yaşanan bu olağan üstü doğa olayına tanıklık edip, fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmek için bölgeye geldi. Ağrı Valiliği'nin düzenlediği foto safari programına katıldıktan sonra Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay Deresi'ne gelen fotoğraf sanatçıları, burada suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden ve bu yolculuk sırasında önlerine çıkan engelleri adeta uçarcasına geçen inci kefalinin zorlu yolculuğu ile avlanmaya çalışan martıların sergilediği çabayı görüntüledi. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ulupamir köyünde yaşayan Kırgız asıllı Türk vatandaşları ise renkli yöresel kıyafetleriyle fotoğraf sanatçılarına modellik yaptı.

Belgesel ve Fotoğraf Sanatçısı Coşkun Aral, olağan üstü doğa olayını tanıklık etmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Aral, "Geçtiğimiz günlerde Ağrı Valiliği'nin himayelerinde yapılan foto safaride bulundum. Arkadaşlarımla beraber Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen arkadaşlarımızla beraber Ağrı Dağı başta olmak üzere o belgedeki en zengin kültürel mirası farklı biçimlerde tanıttılar. Şu anda da Erciş'teyim bu dönemde inci kefallerinin göç dönemi. Milyonlarca yıldan beri süre gelen göç bu dönemde oluyor. Van Gölü'nden çıkan balıklar yumurtlamak, soylarını devam ettirmek için kilometrelerce tırmanışa geçiyorlar, adeta bir konvoy gibi. Aralarında telef olanlarda var. Burada beslenen martıların olağan üstü. Fotoğrafçılar olarak böyle bir ana tanıklık etmek büyük bir ayrıcalık. Ulupamir Mahallesi´nde yaşayan Kırgız asıllı Türk vatandaşlarımız da buraya geldiler ve bizlere modellik yaptılar, beraber kutsal göçü izledik ve fotoğraflayıp kayıt altına aldık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-05-28 12:28:41



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