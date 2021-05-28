İpekyolu Belediyesinden kentin çehresini değiştirecek proje

Van’ın İpekyolu Belediyesi, hayata geçireceği çalışmalarla Yüzbaşıoğlu Caddesi’ni modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

İpekyolu Belediyesinin “Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz” projelerinden olan Yüzbaşıoğlu Caddesi’nde yapılacak değişim dönüşüm çalışması için start verildi. Kısa süre içerisinde hizmete sunulması planlanan caddeyle kentin çehresinin değişmesi hedefleniyor. Prestij projeler kapsamında yapılacak olan Yüzbaşıoğlu Caddesi, çalışma sonrası pek çok ilki yapısında barındıracak. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, amaçlarının Van’ın en işlek güzergâhlarından biri olan Yüzbaşıoğlu Caddesi’ni düzenleyip, hak ettiği değere kavuşturmak olduğunu söyledi. Aslan, “Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını üst seviyelere çıkararak, günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İlçemiz için önemli bir potansiyeli olan Yüzbaşıoğlu Caddesi, yenilendikten sonra ilçemiz modern caddelerinden birine daha sahip olacak. Çalışmalarımızı bir an önce tamamlayıp caddemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunma hedefindeyiz” dedi.

Caddenin yenilenmesi çalışmalarında kalite standartlarını arttıracaklarını belirten belediye yetkililer de, İpekyolu ilçesinin tarihi dokusuna uygun bir caddenin inşa edileceğini ifade ettiler.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında caddede drenaj, elektrik, su, kanalizasyon ve diğer tüm altyapı çalışmasının yenilenerek dış cephe giydirmesi, yaya kaldırımları, ihtiyaçlar çerçevesinde mimari fonksiyonlar, heykel çalışmaları, konsept tasarım aydınlatma, araç yolunda yenileme ve oksijen deposu yeşil alanın yer alacağı ve peyzaj uygulama çalışmasının uygulanacağı belirtildi.

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