Van'da kaçak keklik avına 3 bin 900 lira ceza

Bir bisikletli kurban daha!

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, jandarmanın devriye görevinde durdurduğu araçta, kaçak avladığı 3 keklikle yakalanan S.A.'ya, 3 bin 900 lira ceza kesildi.

Muradiye'ye bağlı Ünseli Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.'nın kullandığı aracı durdurduı. Yapılan aramada, kaçak avlanan ve kafes içindeki 3 keklik bulundu. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, S.A.'ya '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-28 14:40:57



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