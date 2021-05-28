Van’da üretilen cihazlar Avrupa'nın dikkatini çekti

Van İş Geliştirme Merkezindeki (İŞGEM) girişimciler tarafından Türkiye ve dünyada ilk kez üretilen cihazlar, Avrupa Bilim Akademisi temsilcilerinin dikkatini çekti.

Van’da 9 milyon 200 bin Euro’luk bütçeyle ‘Van İŞGEM Büyüyor’ projesinin hayata geçirilmesinin ardından merkezde 30 modern iş yeri yapıldı. Burada faaliyet gösteren ve ihracat odaklı yenilikçi fikirlerle üretim yapan firmalar, ülke ekonomisine katkı sunuyor. Bu kapsamda İŞGEM’de faaliyet gösteren girişimciler tarafından üretilen dolusavar, ortamda korona virüsü yok eden cihaz, hologram ve VR gözleri bilim dünyasının da ilgisini çekti. Bu kapsamda Avrupa Bilim Akademisi Kurumu temsilcileri Van İŞGEM’e ziyarette bulundu.



“Çalışmalar Avrupa’nın ilgisini çekmiş”

Konuya ilişkin konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, merkez olarak yaklaşık 3 yıldır yenilikçi iş fikirlerine yer vermeye başladıklarını belirtti. Türkiye’de ilk kez üretilen cihazlar ve inovatif fikirlere verdikleri destekten dolayı takdir edildiklerini ifade Başkan Gedik, “Bunun neticesinde Türkiye’de ve bazı ürünlerde dünyada ilk kez üretilen farklı sektörlerde katma değeri yüksek inovatif ürünler çıkarmaya başladık. Bu çalışmalarımız Avrupa’daki Girişimci Akademisyenler Derneğinin de ilgisini çekmiş. Bu anlamda bilim insanlarına ve inovatif fikirlere verdiğimiz destekten dolayı bize teşekkür ziyaretine geldiler. Van’dan verdiğimizin bu hizmetin ülke dışından da duyulması ve takdir edilmesi bizleri gururlandırdı. Ürettiğimiz ürünler içerisinde dolu önleme cihazı, korona virüsü yok eden cihaz, hologram cihazlarımız ve VR gözlüklerimiz ses getirdi. Çünkü bunların hepsi Türkiye’de ilk kez üretilen ürünlerdir” dedi.

Avrupa Bilim Akademisi Başkanı Barones Snjezana Rajacic ise yeni iş fikirleri konusunda İŞGEM’deki son çalışmaları yakından takip ettiklerini ve bu konuda kendilerini tebrik ettiklerini söyledi. Rajacic, ayrıca genç girişimlere destek sağladıklarını ifade etti.

Ziyarete Avrupa Bilim Akademisi Başkanı Barones Snjezana Rajacic’in yanı sıra Uluslararası Mucit Dernekleri Federasyonu (IFIA) Portekiz Başkanı Fernando Lopes, IFIA Almanya Başkanı Sergio Souza, Dünya Barış Örgütü Başkanı Carlos A. Peralta ve İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley katıldı.

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