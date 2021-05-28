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550 kilometre 'pedal' çevirip, Balıklıgöl'den Van Gölü'ne 'su' getirdiler

DHA

550 kilometre 'pedal' çevirip, Balıklıgöl'den Van Gölü'ne 'su' getirdiler


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)ŞANLIURFA Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği üyeleri, Van Gölü Aktivistleri Derneği ile birlikte 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' projesi hazırladı. Proje kapsamında 5 gün süren yolculukta 550 kilometre pedal çevirerek Balıklıgöl'den getirdikleri temiz suyu Van Gölü'ne döken bisiklet topluğu üyeleri, yetkililer tarafından çiçek verilerek karşılandı. Bisikletçiler, daha sonra gölün sahil bandında tur attı.
Şanlıurfa Balıklıgöl'den aldıkları bir pet şişe suyu, Van'ın Edremit ilçesine kadar pedal çevirerek getiren URBİT Başkanı Mehmet Aslan ve beraberindeki dernek üyesi 3 kişi, 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' projesine destek amacıyla 5 günlük zorlu bir yolculuk yaptı.  Balıklıgöl'den pet şişelere doldurdukları suları alarak, bisikletlerle yola çıkan ve bu yolculukta 550 kilometre pedal çeviren Şanlıurfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Derneği üyelerine, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Van Gölü Aktivisler Derneğine üye 6 kişi de eşlik ederek destek verdi. Van'ın Edremit ilçesine ulaşan dernek üyeleri, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve dernek üyesi 5 kişi, bisikletleriyle karşılayıp, sahil bandında tur attı. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve  Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir tarafından çiçek verilerek karşılanan URBİT Başkanı Mehmet Aslan ve beraberindeki bisikletçiler, Balıklıgöl'den getirdikleri temiz suyu, Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile birlikte göle döktü.
'VAN GÖLÜ, HEP TEMİZ KALSIN'
Kulüp üyesi 3 arkadaşıyla Şanlıurfa´dan 5 gün önce yola çıktıklarını belirten URBİT Başkanı Aslan, "550 kilometre pedal çevirip Urfa Balıklıgöl'den Van Gölü'ne geldik. Bu projemizin amacı, Van Gölü Aktivisleri Derneği ile iş birliği yaparak, Urfa Balıklıgöl'den aldığımız suyu Van Gölü'ne döktük. Gölün, Balıklıgöl gibi temiz ve berrak kalmasını sağlamak için geldik. Balıklıgöl korunuyor, Van Gölü de korunursa geleceğe temiz bir şekilde taşınır. 2019'da da davet edilmiştik, Van Gölü etrafında bisikletle pedal çevirmiştik. Biz de Urfa'dan Van Gölü'ne bir ses vermek istedik. Bunu da bisikletle pedal çevirerek gerçekleştirdik. Van Gölü ile ilgili bütün etkinliklere, Urfa Bisiklet Kulübü olarak her zaman destek sunacağımızı buradan belirtmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda göl için başka projeler de düşünüyoruz. Zorlu bir yolculuktu, ama biz bunu çok güvenli bir şekilde yaptık. Sağ olsun Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van Valilikleri bizi sürekli takip etti, eskortlar verip, güvenliğimizi sağladı. Biz de geçen pazartesi saat 11:00'de Urfa'dan ayrıldık. Bugün saat 16:30'da Van'a ulaştık. Bizi burada karşılayanlara da çok teşekkür ederiz" dedi.
Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise mavi Van Gölü'nün geleceğe taşınması ve temiz kalması için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Urfa Balıklıgöl'den 550 kilometreyi kateden bisikletçi grubumuz ile birlikte 5 gün süren bir etkinliğin sonunda Edremit ilçemize geldik. Urfa'da Balıklıgöl'den şifalı suyu getirip, Van Gölü'ne dökerek, gölün temiz kalmasına katkı sunmak amacıyla farkındalık oluşturduk. Van Gölü Kapalı bir havza ve yıllardır maalesef kirleniyor. Artık alarm verecek seviyeye geldi" diye konuştu.
'VAN GÖLÜ'NÜN KORUNMASIYLA İLGİLİ EMİNE ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ HABERİ BEKLİYORUZ'
Van Gölü'nün korunmasına yönelik iyi gelişmelerin de olduğunu anlatan Özel, "Bu yönde ekuruluşların çalışmaları var. Kirliliğin önüne geçilecek çalışmalar yapılıyor. 12 Haziran'da Van Gölü sempozyumu düzenlenecek. Bu sempozyuma Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek bir sempozyum olacak. Bu sempozyumdan çok umutluyuz. Büyüklerimizden önemli olan bir talebimiz var. İnşallah bunun da müjdesini buradan alırız. Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı şu anda çalışmaları devam ediyor, raporlar bitti. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yapılan bu çalışmanın hayata geçirilmesini diliyoruz. İnşallah bu müjdeyi de hanımefendi bizlere verir. Van Gölü biliyorsunuz NASA'nın düzenlediği online fotoğraf yarışmasında da dünyanın en iyi fotoğrafı seçildi. Türkiye olarak, biz dünyanın en iyisine sahibiz. Mavinin en güzel tonuna sahibiz. Bu emanete sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan Aşan
2021-05-28 19:24:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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