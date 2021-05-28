Van'da, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve yaşam malzemesi imha edildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, sığınakla birlikte imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Çatak ilçesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait sığınak tespit edildi. Sığınakta, yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme, uzman ekiplerce sığınakla birlikte imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-05-28 20:18:04



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