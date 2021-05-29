Van'da terör operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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VAN, (DHA)VAN'da, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6´sı tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6´sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-05-29 12:23:22



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