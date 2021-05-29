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Gömülü çuvalda 10 kilo 594 gram metamfetamin çıktı

İHA

Gömülü çuvalda 10 kilo 594 gram metamfetamin çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gömülü çuval içerisinde 10 kilogram 594 gram metamfetamin ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bölekli Mahallesi Yerliharman mezrasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramada kullanılmayan metruk bina içerisinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, gömülü vaziyette çuval içerisinde 10 paket halinde 10 kilogram 594 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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