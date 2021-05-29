Yavru karga yuvasına itfaiye merdiveniyle bırakıldı

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yerine kondu.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Latifiye Mahallesi'nde ağaçtaki yuvasından düşen yavru kargayı gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yavru kargayı alıp itfaiye merdiveniyle yuvasına bıraktı.

İtfaiye eri Habip Yıldız, öğlen saatlerinde yapılan ihbarı üzerine geldiklerini, önce yavrunun yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettiklerini, ardından da yuvasına bıraktıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-05-29 16:00:09



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