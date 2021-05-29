Baskale'de 10,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun AKSU/BAŞKALE, (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 10 kilo 594 gram metamfetamin ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Bölekli Mahallesi Yerliharman mezrasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Kullanılmayan metruk yapıda yapılan aramada toprağa gömülü çuval içerisinde 10 paket halinde 10 kilo 594 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-05-29 16:50:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.