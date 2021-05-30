İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde ATM ile duvar arasındaki boşlukta sıkışan yavru kediyi, itfaiye kurtardı. Ekipler, kurtardıkları kediyi sahiplenip, İtfaiye Grup Amirliğine götürdü.

Erciş ilçesinin Van Yolu Caddesi'nden geçenler, ATM'nin bulunduğu duvarla arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yere bakan vatandaşlar, boşlukta yavru bir kedinin sıkışıp, mahsur kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kediyi, bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, kurtardıkları kediyi sahiplendi.

Erciş İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiye eri Hatip Yıldız, "Arkadaşlarımla bu yavru kediyi sahiplendik, kendimiz bakmak istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-05-30 11:14:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.