İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde ATM ile duvar arasındaki boşlukta sıkışan yavru kediyi, itfaiye kurtardı. Ekipler, kurtardıkları kediyi sahiplenip, İtfaiye Grup Amirliğine götürdü.
Erciş ilçesinin Van Yolu Caddesi'nden geçenler, ATM'nin bulunduğu duvarla arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yere bakan vatandaşlar, boşlukta yavru bir kedinin sıkışıp, mahsur kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kediyi, bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, kurtardıkları kediyi sahiplendi.
Erciş İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiye eri Hatip Yıldız, "Arkadaşlarımla bu yavru kediyi sahiplendik, kendimiz bakmak istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-05-30 11:14:53
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