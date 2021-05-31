Van'da 11 kilo metemfetamin ele geçirildi

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BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın metruk bir binaya düzenlediği operasyonda, 11 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Bölekli Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Kullanılmayan metruk binada yapılan aramada, toprağa gömülü çuval içerisinde 10 paket halinde 11 kilo metamfetamin ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2021-05-31 10:21:38



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