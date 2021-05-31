Van’da ata sporu biniciliğe ilgi arttı Şehit, gazi yakınları ile engellilere ücretsiz binicilik dersi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ata sporu biniciliğe ilgi arttı Şehit, gazi yakınları ile engellilere ücretsiz binicilik dersi

İHA

Van’da ata sporu biniciliğe ilgi arttı Şehit, gazi yakınları ile engellilere ücretsiz binicilik dersi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde tarihi Van Kalesi civarında kurulan at çiftliğinde vatandaşlar ata sporu biniciliğe yoğun ilgi gösteriyor.
İpekyolu ilçesinde Van Kalesi civarında ve göl kıyısına yakın bir konumda kurulan yeni at çiftliğini ziyarete gelen vatandaşlar eğlenceli vakit geçiriyor. Binicilik sporuyla uğraşanların antrenmanlarını yapabildiği ve ziyaretçilerin ata binebildiği çiftlikte, doğal ortamın keyfi çıkarılıyor. Minik çocukların midilli atlarla tur attığı çiftlikte, antrenörler tarafından hem şehit ve gazi yakınlarına hem de engellilere ücretsiz hizmet veriliyor.

“Ata sporuna sahip çıkalım”
Eğitmen Arafat Seyhan, özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra binicilik eğitimi vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Ata sporu olan biniciliğin yaygınlaşması konusunda destek beklediklerini ifade eden Seyhan, “Van Kalesi civarında yeni bir at çiftliği kurduk. Burada özellikle çocuklara binicilik dersi vermeyi amaçlıyoruz. Şu an 12 atımız var ve bunlardan 5’i midilli. Eğitimlerimizi 3 antrenörle sürdürüyoruz. Van Kalesi'nde günümüz çocuklarının teknolojiden uzak olduğu bir projeye başvurduk. Yerimiz binicilik faaliyetlerine çok uygun. Gelen vatandaşlar bu projemizden dolayı tebrik ediyor ve buradan da memnun bir şekilde ayrılıyor. Ata sporumuz olan binicilik konusunda Van’daki yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.
At çiftliğinde şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiklerini dile getiren Seyhan, vatandaşların son zamanlarda biniciliğe ilgi gösterdiğini kaydetti.
Midilli atlarına binerek binicilik eğitimi alan çocuklar ise tarihi Van Kalesi ziyaretlerinde at çiftliğine de uğradıklarını belirterek, yaşıtlarının bu çiftliğe gelmelerini önerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 11 kilo metemfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 11 kilo metemfetamin ele geçirildi
'Keşiş Gölü' renk cümbüşüyle hayran bırakıyor Doğa harikası 'Keşiş Gölü' misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER 'Keşiş Gölü' renk cümbüşüyle hayran bırakıyor Doğa ...
'Devran'lı operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Devran'lı operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 62 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 62 kilo eroin ele geçirildi
Konteynerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Konteynerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri ...
İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi
YEREL HABERLER İtfaiye erleri, duvar arasına sıkışan yavru kediyi ...
Van'da caddeler yenileniyor
YEREL HABERLER Van'da caddeler yenileniyor
Van Gölü'nde 1.2 ton inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 1.2 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da, kaçak 1 ton 200 kilo inci kefali avına 9 bin lira ceza
YEREL HABERLER Van'da, kaçak 1 ton 200 kilo inci kefali avına 9 bin ...
Van’da hafta sonu kısıtlamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Van’da hafta sonu kısıtlamaları devam ediyor
Baskale'de 10,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Baskale'de 10,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Yavru karga yuvasına itfaiye merdiveniyle bırakıldı
YEREL HABERLER Yavru karga yuvasına itfaiye merdiveniyle bırakıldı
Milletvekili Arvas Gevaş’ta konuştu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan sıradan bir siyasetçi değil”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas Gevaş’ta konuştu: “Cumhurbaşkanı ...
Gömülü çuvalda 10 kilo 594 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Gömülü çuvalda 10 kilo 594 gram metamfetamin çıktı
Kızılay'ın 40 yıllık ödüllü kan bağışçısı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kızılay'ın 40 yıllık ödüllü kan bağışçısı/ Ek ...
Van Gölü kıyıları, yamaç paraşütçülerin yeni adresi oldu
YEREL HABERLER Van Gölü kıyıları, yamaç paraşütçülerin yeni adresi ...
İpekyolu’nda Azerbaycan’ın kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER İpekyolu’nda Azerbaycan’ın kurtuluş coşkusu
Van'da terör operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Kızılay'ın 40 yıllık ödüllü kan bağışçısı
YEREL HABERLER Kızılay'ın 40 yıllık ödüllü kan bağışçısı
Van’da terör operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 6 tutuklama
PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı
YEREL HABERLER PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan ...